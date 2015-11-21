Незаконную стройку жилого дома в красноярском Академгородке останавливать не будут

Скандальное строительство жилого дома в Верхнем Академгородке продолжится, несмотря на незаконность выданного департаментом градостроительства Красноярска разрешения на него. Об этом Newslab.ru рассказал юрист ЖСК «Академик», строящего это здание, Василий Тирранен.
О том, что этот документ был выдан строителям незаконно, в свое время заявили в Службе по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края после проверки объекта и документов по нему. Тогда выяснилось, что часть участка, на котором ведется строительство 11-этажного дома, не предполагает столь высотной застройки. А значит, выдавать разрешение на строительство такого здания здесь было нельзя.
Чиновники городской администрации не согласились с этим выводом и попытались опротестовать его в суде. Но Арбитражный суд Красноярского края поддержал надзорный орган — последнее заседание состоялось 20 ноября и вывод был тем же:
разрешение выдано незаконно и его нужно отозвать.
Однако застройщик вовсе не прекратит стройку: оказывается, пока шли разбирательства, заинтересованные лица успели формально узаконить свои действия.
«Депутаты горсовета недавно изменили зонирование этого участка и теперь на нем можно строить такой дом», — говорит Тирранен.
По его словам, ранее выданное разрешение на строительство все же будет отозвано, но в ближайшее время после этого ЖСК «Академик» получит новое и продолжит работу. Пока шли суды, незаконный дом успели построить почти полностью.
В департаменте градостроительства информацию об изменении зонирования участка в Академгородке подтвердили. Правда, на сайте мэрии генерального плана Красноярска с этими новшествами не оказалось.
К тому же чиновники заявили, что намерены продолжить опротестовывать решение Службы по контролю в области градостроительной деятельности и уже готовятся идти в кассацию.
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