Незаконную стройку жилого дома в красноярском Академгородке останавливать не будут

Скандальное строительство жилого дома в Верхнем Академгородке продолжится, несмотря на незаконность выданного департаментом градостроительства Красноярска разрешения на него. Об этом Newslab.ru рассказал юрист ЖСК «Академик», строящего это здание, Василий Тирранен.

О том, что этот документ был выдан строителям незаконно, в свое время заявили в Службе по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края после проверки объекта и документов по нему. Тогда выяснилось, что часть участка, на котором ведется строительство 11-этажного дома, не предполагает столь высотной застройки. А значит, выдавать разрешение на строительство такого здания здесь было нельзя.

Чиновники городской администрации не согласились с этим выводом и попытались опротестовать его в суде. Но Арбитражный суд Красноярского края поддержал надзорный орган — последнее заседание состоялось 20 ноября и вывод был тем же:

разрешение выдано незаконно и его нужно отозвать.



Однако застройщик вовсе не прекратит стройку: оказывается, пока шли разбирательства, заинтересованные лица успели формально узаконить свои действия.

«Депутаты горсовета недавно изменили зонирование этого участка и теперь на нем можно строить такой дом», — говорит Тирранен.

По его словам, ранее выданное разрешение на строительство все же будет отозвано, но в ближайшее время после этого ЖСК «Академик» получит новое и продолжит работу. Пока шли суды, незаконный дом успели построить почти полностью.

В департаменте градостроительства информацию об изменении зонирования участка в Академгородке подтвердили. Правда, на сайте мэрии генерального плана Красноярска с этими новшествами не оказалось.

К тому же чиновники заявили, что намерены продолжить опротестовывать решение Службы по контролю в области градостроительной деятельности и уже готовятся идти в кассацию.