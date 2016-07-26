СГК перевыполнит план по ремонту сетей

Сибирская генерирующая компания завершает ремонт теплосетей города в 2017 году. Специалисты Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в группу СГК) закончили работы на 13,2 км трубопроводов из запланированных 13,6 км.

Капитальные ремонты на магистральных сетях были завершены еще до начала отопительного сезона. Сегодня продолжаются текущий ремонт и дополнительные внеплановые работы. Эти мероприятия не влияют на снабжение потребителей теплом и горячей водой.

«Финансирование ремонтной кампании 2017 года предусматривалось в объеме около 462,5 млн рублей. Благодаря проведению конкурентных процедур некоторую часть этих средств нам удалось сэкономить. Эти деньги мы направили на ремонт внутриквартальных и транзитных сетей, тепловых камер и оборудования», — пояснил директор КТТК Сергей Иванов.

Ключевыми объектами программы в этом году стали тепловые сети на улицах Дубровинского, Вавилова, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». В Центральном районе города специалисты теплотранспортной компании и подрядной организации заменили свыше 600 погонных метров теплосети (в однотрубном исчислении) диаметром 700 мм. Работы осложнялись тем, что тепломагистраль на этом участке пересекала проезжую часть под углом. Для проведения ремонта изменялась существующая схема движения, а потребители обеспечивались горячей водой по временному трубопроводу.

Продолжился капитальный ремонт магистральной тепловой сети на Вавилова, где работы ведутся участками, начиная с 2015 года. В этом году здесь заменили свыше 560 погонных метров (в однотрубном исчислении) теплотрассы диаметром 700 мм с ответвлениями различного диаметра в пределах тепловых камер. За три года на данной магистрали переложено свыше 1,1 км трубопроводов. Хотя срок службы тепловых сетей зависит от многих факторов, специалисты КТТК рассчитывают эксплуатировать обновленный участок без проведения ремонтов ближайшие 25 лет.

Еще одним проектом в ремонтной программе КТТК стала теплосеть большого диаметра на Предмостной площади. Подрядчиком заменен участок труб длиной 364 погонных метра (в однотрубном исчислении) диаметром 1000 мм. По нему теплоноситель поступает потребителям Красноярской ТЭЦ-2.

В марте 2017 года Сибирская генерирующая компания приняла решение взять на себя дополнительные обязательства, расширив план ремонтов тепловых сетей Красноярска. По словам директора Красноярского филиала СГК Александра Шлегеля, поводом для увеличения объемов работ стали несколько обстоятельств: «В первую очередь, компания учла потребности краевого центра в организованной подготовке к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019. Прежде всего мы обратили внимание на проблемные участки, завершили там работы до того, как на улицах приступили к окончательному благоустройству».

Также руководитель филиала отметил, что замену городских теплосетей нужно вести более масштабно, чем позволяют средства, заложенные в тарифе: «Сибирская генерирующая компания изыскала внутренние возможности для дополнительного финансирования ремонтной программы КТТК», — подытожил Александр Шлегель.

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На всех участках, где проводились ремонты, восстановили нарушенное благоустройство. За текущий сезон уложено более 16 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, свыше 1,9 тысячи погонных метров бордюрного камня и 12,9 тысячи квадратных метров газона. В местах, где по погодным условиям уже нельзя укладывать новый асфальт, выполнено черновое благоустройство: убран строительный мусор, проезжая часть отсыпана и утрамбована.

Полное восстановление благоустройства на таких площадках запланировано на следующий год. В некоторых местах, в частности на улице Вильского, где ремонт теплосети продолжится в 2018 году, выполнено временное асфальтирование. В планах компании на этом объекте переложить 320 погонных метров (в однотрубном исчислении) диаметром 500 мм.

Кроме этого участка, капитальный ремонт пройдет на трубопроводах по улице Металлургов (228 погонных метров, диаметром 300 мм), по улице 60 лет Октября, в районе дома № 90 (300 погонных метров, диаметром 500 мм). Окончательный перечень объектов ремонтной программы на следующий год будет утвержден в феврале-марте, всего в планах компании отремонтировать 11,8 км труб.