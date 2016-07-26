В Норильске ловцов бродячих собак накажут за антисанитарию и трупы в мусорных баках

В Норильске следователи заинтересовались фирмой, занимавшейся отловом бродячих собак.

По данным краевой прокуратуры, фирма, выигравшая муниципальный контракт на отлов бродячих собак, его условия не соблюдала. Проверка показала, что выделенные предпринимателям средства фактически не расходовали — помещение временной передержки не отапливали, содержали его в антисанитарном состоянии, корм для животных не покупали. При этом выяснилось, что даже на утилизацию трупов усыпленных животных предприниматели деньги не тратили — во время проверки тела нашли в мусорных контейнерах на территории, прилегающей к зданию передержки.

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Прокуратура Норильска направила материалы проверки в правоохранительные органы. Полицейские уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из корыстных побуждений, или с применением садистских методов). Ход его расследования контролирует прокуратура города.

В прокуратуре название фирмы не называют, но по данным сервиса «Контур.Фокус» муниципальный контракт на услуги по отлову собак в Норильском районе Талнах и Дудинке в этом году выиграла фирма ООО «Бытовик». По трем контрактам предприниматели должны получить, в общей сложности 2,052 млн рублей.