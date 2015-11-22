Налоговый инспектор из Красноярска отправится в колонию за полумиллионную взятку

В Красноярске налоговый инспектор за деньги помогала скрывать нарушения предпринимателей и отправилась на 3,5 года в колонию.

Материалы по теме Отказавшиеся от крупной взятки полицейские получили премию в 97 тысяч (видео)

Как пояснили в краевом следственном управлении СК РФ, в сентябре главного налогового инспектора отдела выездных проверок инспекции по Центральному району Красноярска задержали в сентябре прошлого года при получении взятки в размере 200 тыс. рублей. Женщина обещала, что во время проверки коммерческой фирмы проведет налоговый контроль не в полном объеме, что поможет предпринимателю занизить сумму налогов. После этого женщина должна была получить вторую часть взятки — еще 300 тыс. рублей.

Собранные следователям доказательства вины инспектора суд счел достаточными для признания ее виновной в получении взятки в крупном размере ( п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Женщину отправили в колонию общего режима на 3,5 года, а также лишили права 5 лет занимать должности на государственной службе. Пока приговор в законную силу не вступил.