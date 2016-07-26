Отказавшиеся от крупной взятки полицейские получили премию в 97 тысяч (видео)

Начальник полиции Красноярского края Александр Речицкий премировал двух сотрудников ГИБДД, которые отказались от взятки в 97 тысяч рублей от пьяного водителя.

Все произошло ночью 22 октября в микрорайоне Покровский. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, которого уличили в пьяном вождении, решил откупиться от наказания и предложил инспекторам ДПС взятку в сумме 50 тысяч рублей. Получив отказ и предупреждение об уголовной ответственности, положил между передними сиденьями патрульной машины сумму, которая почти в два раза превышала размер первоначальной взятки. Со слов очевидцев, водитель был сильно пьян — он даже выпал из машины, но позже попытался сбежать. Нарушителя задержали, но он уверял, что ни в чем не виноват. Его действия попали на камеру в патрульном машине.

«За добросовестное выполнение служебных задач повышенной сложности, профессионализм и стойкую антикоррупционную позицию сотрудников полиции поощрили. Каждый из них получил в качестве премии по 48,5 тысяч рублей. Общая сумма эквивалентна размеру предлагаемому злоумышленником денежному вознаграждению», — пояснили в пресс-службе полиции. Премию получили лейтенанты полиции Александр Рукосуев и Павел Юдин.

Речицкий пообещал и впредь также крупно поощрять других полицейских, которые будут отказываться от взяток.

Напомним, за дачу взятки должностному лицу водителю Land Cruiser грозит штраф в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо он может лишиться свободы на срок до 2 лет.