Заведующую красноярской женской консультацией поймали на взятке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей женской консультацией на правобережье Красноярска.

Как пояснили в пресс-службе городской полиции, к оперативникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обратилась женщина, которая рассказала, что с нее в женской консультации требуют деньги. Полицейские предложили пациентке пойти в медицинское учреждение и передать взятку, чтобы у них была возможность доказать преступление.

«Полицейские задержали работницу медицинского учреждения при получении от пациентки денежных средств в сумме 15 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

В краевом следственном управлении СК РФ пояснили, что речь идет о заведующей женской консультации № 1 Красноярского родильного дома № 2 (ул. 60 лет Октября, 56). На официальном сайте этой организации указано, что заведует поликлиникой врач высшей квалификации Светлана Ребедюк.

Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, лишение свободы на срок до 8 лет. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.