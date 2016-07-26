Красноярского болельщика забили насмерть из-за футбольного флага

Красноярский болельщик Эдуард Самышкин погиб в драке с новосибирскими футбольными фанатами. Молодые люди устроили битву из-за фанатской атрибутики.

Как рассказали в социальных сетях, в конце сентября новосибирские фанаты остановили на трассе 2 автобуса с красноярскими болельщиками, которые возвращались с игры «Томь — Енисей». Мужчины подрались, и у красноярцев отняли фанатскую атрибутику: баннеры, флаги, шарфы. Среди футбольных болельщиков это считается сильным оскорблением. Получить обратно свою атрибутику футбольные болельщики могут только после драки, в которой должны победить.



В фанатских группах в социальной сети рассказали, что 4 ноября новосибирские болельщики приезжали в Красноярск и хотели предложить местным фанатам реванш, однако к ним никто не вышел.

После этого красноярцы приехали на матч в Новосибирск, где и произошла смертельная драка. В соцсетях рассказали, что 13 красноярцев схлестнулись с 20 новосибирскими болельщиками: «20 на 13, жесткий добив коленями в головы. Один из красноярцев не поднимается. Парень мертв, ему пробили висок и сломали шейные позвонки».

У погибшего остались жена и маленький сын. Близкие Эдуарда говорят о нем как о добром и веселом человеке. Его похоронят в Красноярске на кладбище Бадалык.

Как сообщают новосибирские СМИ, у местных полицейских и следователей пока нет данных о массовой драке, силовики проверяют информацию.