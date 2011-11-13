Тренер проигравшей «Енисею» футбольной команды устроил перепалку с журналистами

Тренер тамбовских футболистов поругался с красноярскими журналистами после победы красноярского «Енисея». Видеозапись разместили на своем канале YouTube представители футбольного клуба «Енисей».

Вчера в Красноярске состоялся матч 23-го тура первенства России по футболу в котором встретились команды «Енисей» и «Тамбов». Игра завершилась победой красноярцев со счетом 2:0. Такой результат не понравился тренеру тамбовских футболистов Андрею Талалаеву, который устроил перепалку с журналистами на пресс-конференции.

Встречу с ними Андрей Талалаев начал с вопроса, понравилась ли им игра. Получив утвердительный ответ он заявил:

«11 на 7 еще научитесь играть, тогда выигрывать будете».

После просьбы от журналиста прокомментировать игру своей команды и противников, тренер заявил, что сначала хочет услышать оценку от них и нервно отреагировал на напоминание пресс-атташе клуба о том, что люди собрались послушать его. Андрей Талалаев заметил, что проводит встречу так, как хочет и попросил «не воспитывать его». После этого несколько журналистов покинули встречу.

Позднее, среди причин поражения своей команды Андрей Талалаев назвал предвзятость судейства. Он заявил, что арбитр судил уже несколько игр «Тамбова» и всегда команда проигрывала. Как сообщал на своем официальном сайте футбольный клуб, судить матч пригласили 35-летнего арбитра из Саранска Сергея Куликова. Другими причинами проигрыша стали, по его мнению, морозная погода и неопытность команды, которой он руководит.