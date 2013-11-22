В Красноярске сократили посадки новых деревьев взамен срубленных

Компенсационные высадки деревьев на объектах Универсиады, которые должны высадить взамен вырубленным, сократят. Об этом стало известно на заседании комиссии по подготовке к проведению Студенческих игр Законодательного Собрания края.

В ходе обсуждения, участники встречи напомнили, что согласно распоряжению губернатора, общее количество компенсационных насаждений должно составить 88 704 дерева. Однако по заявлениям городских чиновников, посадок будет меньше. Краевым парламентариям пояснили, что самые большие обязательства по высадке деревьев — у управления капитального строительства. Часть из 58 тысяч экземпляров, которые оно должно высадить, разместятся непосредственно на объектах Универсиады, но какая-то часть деревьев туда «не вписывается».

В связи с этим, участники совещания предложили направить в бюджет Красноярска сумму, которая равна стоимости этих деревьев, — это 32 млн рублей.

Депутат Илья Зайцев предложил представителям мэрии сформировать программу компенсационных посадок с участием жителей Красноярска и так, чтобы она была прозрачной и понятной. Также парламентарии призвали не экономить и выбирать для посадки хорошие саженцы.

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По итогам дискуссии комиссия рекомендовала администрации Красноярска представить план высадки деревьев на 2018 год с уточнением мест посадки и пород деревьев, а также предоставить информацию о планах по уходу за высаженными саженцами.

Кроме посадок, краевые депутаты также обсудили дополнительные финансирование мероприятий по подготовке к проведению Игр. В бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов были внесены поправки, которые теперь предстоит обсудить депутатам краевого парламента. Председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев заверил:

«На заседании нашего комитета мы все поправки разберем, депутаты к ним так или иначе отнесутся, а дальше сессия рассмотрит эти поправки. Если комиссия какие-то темы обозначала, то, безусловно, ее решение будет учтено при рассмотрении поправок».