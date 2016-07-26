Автоледи врезалась в такси и обвинила его водителя в другом нарушении (видео)

Девушка на автомобиле Mazda врезалась в попутное такси возле «Планеты» и устроила спор из-за знака «Шипы». ДТП произошло утром 22 ноября на перекрестке улиц 9 Мая и Авиаторов.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как поток машин остановился перед перекрестком и в последний автомобиль с символикой такси врезалась другая машина. От удара такси отбросило на стоящую впереди машину.

Очевидцы сообщили, что за рулем «Мазды», которая устроила ДТП, находилась женщина, которая якобы отрицает свою вину. «Автоледи на „Мазде“ вину не признает, аргументируя тем, что на авто впереди не было знака „Ш“», — рассказали очевидцы ДТП в социальных сетях.

К обсуждению инцидента подключились интернет-пользователи, большинство из них высмеяли и осудили автоледи. «То есть если знака „Ш“ нет, то можно не держать дистанцию и не реагировать на стопы?», — сетуют они. Другие предположили, что в данном случае могут признать обоюдную вину водителей в ДТП.

Напомним, с 4 апреля 2017 года если на стекло машины с шипованной резиной не наклеен знак «Ш», водителю грозит штраф в 500 рублей.