Названа дата открытия главной ёлки Красноярска

Главная городская ёлка Красноярска откроется на острове Татышев 26 декабря. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы города Сергея Ерёмина по вопросу подготовки краевого центра к празднованию Нового года.

Сейчас на острове Татышев рабочие монтируют городскую ель. Ее высота, как и раньше, составит 46 метров. Главной темой ледового городка станет «Сибирская сказка»: персонажи сказок украсят 15 ледовых горок.

«Весь новогодний городок будет выполнен изо льда. Утверждён ГОСТ, регламентирующий, в том числе, требования к обустройству ледовых горок, в соответствии с которыми прописано техническое задание на их изготовление. Кроме того, в рамках договорных обязательств подрядчиком будут проводиться ежедневные осмотры технического состояния всех горок и ледовых фигур. Что касается открытия ёлки на острове Татышев, то оно запланировано на 26 декабря», — отметил Иван Брамман, генеральный директор муниципального учреждения «Дирекция спортивно-массовых мероприятий».

Особенностью ледовой архитектуры острова станет аллея, посвящённая Чемпионату мира по футболу. Любой желающий сможет сделать фотографию с каждым из пятнадцати талисманов Чемпионата, выполненных изо льда. Помимо этого, украшением новогоднего Татышев-парка станут работы участников международного фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири».

Впервые в этом году откроется новогодняя площадка на левобережной набережной. Так, на нижнем ярусе набережной, в районе спуска с Центрального парка, зальют каток площадью две тысячи квадратных метров. Для комфорта горожан откроется прокат, тёплый павильон. Особое настроение будут создавать яркая иллюминация, музыка и фотозона.

«Изюминкой катка станет подсветка, в том числе, сейчас мы прорабатываем вопрос с подсветкой непосредственно самого льда. Будет создана и интерактивная локация в виде шара, внутри которого идёт снег. Кроме того, под большим шатром размером 10 на 10 метров будут установлены лавочки, иллюминация, где можно будет сделать красивые фото. Не обойдётся и без настоящей новогодней красавицы. Вход на каток будет платным — 50 рублей, а детям до семи лет — бесплатно», — рассказал Александр Митрошкин, генеральный директор МАУ «Центр спортивных клубов».

Заливка катка на левобережной набережной начнётся уже в конце ноября, а его торжественное открытие намечено на 17 декабря. Помимо новогодней площадки на острове Татышев и катка на левобережной набережной, в семи районах Красноярска планируется открыть порядка 400 главных районных и дворовых ёлок.

Также на совещании обсудили организацию детских утренников. Завершая мероприятие, Сергей Ерёмин отметил: