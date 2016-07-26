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Красноярец привез из заграничной поездки 2 килограмма наркотиков (видео)
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Красноярец привез из заграничной поездки 2 килограмма наркотиков (видео)

22 ноября 13:45
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В Новосибирском аэропорту «Толмачёво» у красноярского туриста изъяли 2 килограмма наркотических средств, сообщили в транспортной полиции. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

40-летний житель Красноярска прилетел в Новосибирск авиарейсом из Таиланда (из аэропорта Утапао в городе Паттайя). При обследовании багажа на транспортной ленте служебная собака указала на его чемоданы. На предложение таможенников и полицейских выдать запрещенные к ввозу вещества и предметы он ответил отказом.

«В ходе досмотра сотрудники обнаружили в багаже у подозреваемого пакет с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана общей массой 2 килограмма», — пояснили в полиции.

Марихуана из Таиланда

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СФО

За контрабанду наркотических средств красноярцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Изъятая марихуана
Фото: сибфоут.мвд.рф
Общий вес наркотических веществ составил около 2 кг
Фото: сибфоут.мвд.рф
Багаж туриста-контрабандиста
Фото: сибфоут.мвд.рф

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