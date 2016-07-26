«Поезд здоровья» отметил десятилетие

Передвижному консультативно-диагностическому центру «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)», который еще называют «Поездом здоровья» исполнилось десять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

За это время его специалисты — врачи Дорожной клинической больницы — оказали высокотехнологичную медицинскую помощь более чем 150 тысячам жителей четырех регионов России, где работает КрасЖД. Восемь тысяч людей получили направления на лечение.

Сегодня в Красноярске коллектив поезда с юбилеем поздравили начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт, спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и и.о. министра здравоохранения края Вадим Янин. Они вручили врачам передвижного комплекса награды от правительства региона и РЖД.

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Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе КрасЖД, сегодня ночью «Поезд здоровья» отправится дальше — завтра его ждут на станции «Ельник» Иланского района. Следующая остановка — станция «Ирбейская» в одноименном районе, а потом — «Саянская» в Рыбинском.

«Поезд здоровья» — это совместный проект правительства Красноярского края и РЖД. За десять лет существования в него было вложено порядка 200 млн рублей, из которых свыше 100 млн — это вложения железнодорожников в подвижной состав и 50 млн потратил краевой бюджет на покупку оборудования.