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«Поезд здоровья» отметил десятилетие
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В Красноярском крае

«Поезд здоровья» отметил десятилетие

22 ноября 15:17
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Передвижному консультативно-диагностическому центру «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)», который еще называют «Поездом здоровья» исполнилось десять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

За это время его специалисты — врачи Дорожной клинической больницы — оказали высокотехнологичную медицинскую помощь более чем 150 тысячам жителей четырех регионов России, где работает КрасЖД. Восемь тысяч людей получили направления на лечение.

Сегодня в Красноярске коллектив поезда с юбилеем поздравили начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт, спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и и.о. министра здравоохранения края Вадим Янин. Они вручили врачам передвижного комплекса награды от правительства региона и РЖД.

Как и любое медучреждение «Поезд здоровья» начинается с регистратуры
Источник: sobranie.info
Современное оборудование «Поезда здоровья» стоило краевому бюджету 50 млн рублей
Источник: sobranie.info
Персонал «Поезда здоровья» — врачи красноярской Дорожной клинической больницы
Источник: sobranie.info
Дмитрий Свиридов вручил врачам «Поезда здоровья» награды от правительства края
Источник: sobranie.info

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Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе КрасЖД, сегодня ночью «Поезд здоровья» отправится дальше — завтра его ждут на станции «Ельник» Иланского района. Следующая остановка — станция «Ирбейская» в одноименном районе, а потом — «Саянская» в Рыбинском.

«Поезд здоровья» — это совместный проект правительства Красноярского края и РЖД. За десять лет существования в него было вложено порядка 200 млн рублей, из которых свыше 100 млн — это вложения железнодорожников в подвижной состав и 50 млн потратил краевой бюджет на покупку оборудования.

Рейнгардт Владимир Гарольдович
Рейнгардт Владимир Гарольдович
Депутат Заксобрания края. Начальник Красноярской железной дороги
Свиридов Дмитрий Викторович
Свиридов Дмитрий Викторович
Спикер Законодательного Собрания Красноярского края
Янин Вадим Николаевич
Янин Вадим Николаевич
И.о. министра здравоохранения Красноярского края

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