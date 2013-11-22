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Кобзон рассказал о желании Хворостовского быть похороненным в Красноярске
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Кобзон рассказал о желании Хворостовского быть похороненным в Красноярске

22 ноября 16:32
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Умерший 22 ноября в Лондоне всемирно известный оперный певец из Красноярска Дмитрий Хворостовский оставил завещание, в котором попросил кремировать его. О последнем желании Хворостовского, который умер от онкологического заболевания, журналистам рассказал известный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

«Он оставил завещание... Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть (праха) в Москве, а вторую часть — в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение», — цитирует Кобзона ТАСС.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил, что глава государства «глубоко соболезнует родным и близким и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского». «Президент был поклонником творчества Хворостовского... В целом считаем его (творчество певца) достоянием не только нашей отечественной культуры, но и мировой культуры. Это очень тяжелая потеря», — добавил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, Красноярск является родиной Дмитрия Хворостовского. Именно здесь он учился музыке у известного педагога Екатерины Иофель. Она умерла в январе 2017 года на 94-м году жизни.

Хворостовский Дмитрий Александрович
Хворостовский Дмитрий Александрович
Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки
Путин Владимир Владимирович
Путин Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации
Иофель Екатерина Константиновна
Иофель Екатерина Константиновна
Заслуженный деятель искусств России, профессор Красноярской академии музыки и театра

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