Кобзон рассказал о желании Хворостовского быть похороненным в Красноярске

Умерший 22 ноября в Лондоне всемирно известный оперный певец из Красноярска Дмитрий Хворостовский оставил завещание, в котором попросил кремировать его. О последнем желании Хворостовского, который умер от онкологического заболевания, журналистам рассказал известный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

«Он оставил завещание... Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть (праха) в Москве, а вторую часть — в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение», — цитирует Кобзона ТАСС.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил, что глава государства «глубоко соболезнует родным и близким и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского». «Президент был поклонником творчества Хворостовского... В целом считаем его (творчество певца) достоянием не только нашей отечественной культуры, но и мировой культуры. Это очень тяжелая потеря», — добавил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, Красноярск является родиной Дмитрия Хворостовского. Именно здесь он учился музыке у известного педагога Екатерины Иофель. Она умерла в январе 2017 года на 94-м году жизни.

Хворостовский Дмитрий Александрович Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки