Умер Дмитрий Хворостовский

16:32 Кобзон рассказ о желании Хворостовского быть похороненным в Красноярске

Всемирно известный оперный певец из Красноярска Дмитрий Хворостовский скончался сегодня утром. На официальной странице Хворостовского на Фейсбуке появилось сообщение о его смерти:

«От имени семьи Хворостовских мы с тяжелыми сердцами объявляем об уходе Дмитрия Хворостовского — любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга — в возрасте 55 лет. После двух с половиной лет битвы с раком мозга он умер утром 22 ноября в окружении семьи в своем доме в Лондоне. Пусть теплота его голоса и его дух всегда будут с нами».

Напомним, что в октябре 2017 года, незадолго до дня рождения Дмитрия Хворостовского, СМИ сообщили о его смерти. Однако тогда это оказалось ошибкой — он оказался жив и позже отметил свое 55-летие, несмотря на диагностированный в 2015 году рак.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Широкую известность он получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания). В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России. Он был награжден орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).

Последние годы певец вместе с семьей жил в Лондоне.