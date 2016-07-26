Красноярцы в память о Хворостовском весь день несут цветы к крыльцу БКЗ

Красноярцы весь день 23 ноября несут цветы и зажженные свечи к портрету Дмитрия Хворостовского на крыльце Большого концертного зала. Почтить память великого артиста приходят обычные горожане. Некоторые не сдерживают слез.

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни накануне в Лондоне. Ему было всего 55 лет. Последние два года жизни он боролся с тяжелой болезнью.

Последний раз Дмитрий Хворостовский посетил родной Красноярск в июне 2017 года. Несмотря на болезнь, он нашел в себе силы выйти на сцену Большого концертного зала и поприветствовать красноярцев, устроивших ему овацию. «Я должен был вернуться», — сказал артист благодарным зрителям.

Свою карьеру артист начинал на сцене Красноярского театра оперы и балета и проработал в нем 5 лет. В 1989 году после победы на IV Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) к нему пришло мировое признание. Он блистал в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), театр Ла Скала (Милан), Венская государственная опера, Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Мариинский театр Санкт-Петербурга и многих других. С 1994 года Хворостовский жил и работал в Лондоне.

В предстоящее воскресенье, 26 ноября, Красноярский оперный театр бесплатно покажет спектакль «Трубадур» в память об ушедшем из жизни артисте. В этом спектакле выдающийся певец неоднократно блистал на лучших мировых оперных сценах. 1 декабря оперный театр посвятит Дмитрию Хворостовскому еще один спектакль — «Пиковая дама». Именно в этой опере была одна из первых ролей певца на красноярской сцене.