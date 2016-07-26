«Жилфонд» начал сезонную обрезку деревьев

Специалисты ГУК «Жилфонд» приступили к сезонной обрезке деревьев во дворах.

В этом году Городская управляющая компания изменила подход к вывозу ветвей, которые остаются после обрезки деревьев. Подрядные организации, выполняющие этот вид работ, закупили спецтехнику, чтобы на месте измельчать ветви в опилки. Это позволяет увеличить скорость утилизации древесных отходов и уменьшить захламленность дворовых территорий. При необходимости опилки можно использовать для мульчирования почвы в цветниках.

Обрезка деревьев проводится поздней осенью и зимой, когда в стволах останавливается сокодвижение. Выполняют этот вид работ специализированные организации.

«Большие тополя, которых достаточно много во дворах, могут представлять опасность для жителей и их имущества. Деревья не должны контактировать с инженерными коммуникациями и сетями, поэтому проводить обрезку деревьев необходимо», — отметил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

Если жители хотят провести обрезку деревьев на своей придомовой территории, им следует обратиться в свою районную дирекцию ГУК «Жилфонд» с протоколом общего собрания собственников жилья, где будет указан этот вид работ.