«Жилфонд» усилил контроль за вывозом мусора из красноярских дворов

В целях повышения качества услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) руководители ГУК «Жилфонд» не менее одного раза в неделю будут инспектировать организованные мусорные стоянки, относящиеся к домам под управлением Городской управляющей компании.

Бытовые отходы вывозятся согласно графику (1 раз в день), который утвержден жителями дома. Периодичность вывоза мусора разрабатывается с учётом санитарных норм и правил к содержанию домов и зависит от площади многоквартирного дома и количества жителей в нём.

«За последний месяц к нам поступило несколько точечных обращений от жителей с жалобами на вывоз мусора. Кого-то не устраивает время вывоза, кого-то быстрая заполняемость баков, поскольку жители из других домов и близстоящих павильонов приносят мусор не на свою стоянку, — отмечает генеральный директор ГУК „Жилфонд“ Наталья Жавнова. — Если время вывоза достаточно просто скорректировать, то нерадивых горожан несколько проблематично. Каждая управляющая компания отвечает только за свои контейнеры. Поэтому и было принято решение усилить контроль, за вывозом ТБО, чтобы исключить ситуации с захламлением мусорных стоянок и территорий».

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Красноярцев, у которых возникли вопросы по содержанию придомовой территории, в том числе по вывозу твердых бытовых отходов, просят обращаться в отдел технического надзора за состоянием жилищного фонда ГУК «Жилфонд»: