Около управления краевой полиции сожгли автомобиль (видео)

В Красноярске сгорел припаркованный в центре города корейский автомобиль.

По данным краевого управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 6:50 — очевидцы рассказали, что на ул. Дзержинского, около дома № 18, в котором расположено краевое управление МВД, горит автомобиль Hyundai Solaris. На место сразу выехали пожарные, которые за несколько минут потушили огонь. В общей сложности, спасательная операция заняла 8 минут.

Очевидцы сообщили, что на место вызывали сотрудников полиции, поэтому предположили, что автомобиль могли поджечь. Пострадавших в происшествии нет. Причину пожара еще предстоит выяснить специалистам.