Красноярскнефтепродукт установит в Красноярске первые автоматизированные АЗС

АО «Красноярскнефтепродукт» представил на VIII Сибирском энергетическом форуме в МВДЦ «Сибирь» автоматизированные мини-АЗС, которых прежде в Красноярском крае не было. Площадка стала одной из самых популярных и посещаемых, потому что каждый участник хотел самостоятельно протестировать новинку. Из очевидных плюсов: водителю не нужно никуда отходить, разговаривать с кассиром, вся оплата производится через терминал. В среднем время заправки на такой станции занимает 1,5 минуты.

Мини-АЗС уже несколько лет работают в Москве, Питере, Ростове, Екатеринбурге, но до сих пор не были представлены в крае. КНП планирует уже в следующем году установить 10 таких станций в Красноярске. Первые из них появятся на ул. Шахтеров, Партизана Железняка и проспекте Свободном, заявляет генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов.

«Мы решили, что Красноярску тоже нужны такие передовые разработки. Мини-АЗС требуют меньше места, их можно установить практически в любом месте города, в том числе возле крупных торговых центров. Так как строение это временное, проект не требует дополнительных согласований, что тоже упрощает процесс установки АЗС. На сегодняшний день представлена модель производства челябинской компании „Инит-плюс“, которая на рынке уже 10 лет и зарекомендовала себя как надежный поставщик качественного оборудования. Мы понимаем, что за такими АЗС будущее, и не исключено, что в скором времени они вытеснят привычные заправки», — добавил Чернов.



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Автоматическая АЗС, действительно, миниатюрна и с легкостью поместилась в выставочном павильоне. Терминал для оплаты и сама колонка — вот и вся АЗС. Удобный и понятный интерфейс — даже пенсионеры смогли без проблем «заправиться».

Автоматизированная АЗС обеспечивает не только удобство, но и экономию для КНП. Установить и содержать её обходится почти в два раза дешевле, чем обычную заправку, говорят специалисты компании. На мини-АЗС в Красноярске планируется продавать все ходовые виды бензина и дизельное топливо.

Поставщик оборудования и программного обеспечения, челябинская компания «ИНИТ-плюс», установила порядка 400 автоматических заправок по стране, и уверенно заверяют, что техника безупречно показала себя в любых климатических условиях. Срок окупаемости такой заправки — 1,5 года.

«Мини-АЗС устанавливаются на небольших участках площадью до 120 квадратных метров. Резервуар с бензином размещается под землей. Он многосекционный, предназначенный на несколько видов топлива. При этом в нем есть аварийный отсек на случай разливов, что обеспечивает его безопасность с точки зрения экологии. Сверху монтируется островок, на который устанавливается колонка и терминал. Водитель может заплатить наличными или картой. Рядом с островком размещаются люки для приема топлива», — рассказал генеральный директор компании «Инит-Плюс» Игорь Петров.

Он добавил, что в тех городах, где уже есть мини-АЗС, ими активно пользуются водители любого возраста, в том числе пенсионного. Особенно активно заправляются на таких станциях таксисты.

Модель станции на Энергетическом форуме оценил и.о. министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов. По его словам, министерство заинтересовано в появлении подобных технологических новинок в крае.