В банке «Акцепт» снизили ставки по кредитам для малого бизнеса

С 21 ноября в АО «Банк Акцепт» существенно улучшились условия кредитования по спецпрограммам для малого бизнеса. Теперь ставки начинаются от 11,75% годовых по программам кредитования под поручительство региональных Фондов поддержки малого и среднего бизнеса. Максимальная сумма кредита увеличена с 9 млн. до 10 млн. рублей. Кредиты доступны и для микробизнеса — минимальная сумма от 500 тысяч рублей.

Сроки кредитования различаются в зависимости от целей финансирования: кредит на пополнение оборотных средств с возможностью выдачи в форме кредитной линии выдается на срок до 3 лет, кредит на инвестиционные цели — до 7 лет, а коммерческая ипотека — до 10 лет.

Отметим, что банк также предлагает рефинансирование кредитов других банков по ставке от 11,75% годовых при наличии положительной кредитной истории у клиента и при обслуживании рефинансируемого кредита не менее 6 месяцев.