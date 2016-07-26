Клиенты банка «Акцепт» могут зарезервировать расчётный счёт в режиме онлайн

С 20 ноября АО «Банк Акцепт» предоставил возможность всем клиентам зарезервировать расчётный счёт на сайте банка в режиме онлайн. Теперь клиенты могут использовать номер счёта при взаиморасчётах с контрагентами ещё до его открытия.

По заявке с сайта может быть зарезервирован рублёвый расчётный счёт коммерческими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые являются резидентами Российской Федерации. Счёт резервируется на 10 рабочих дней, в течение которых клиент должен предоставить полный пакет документов в офис банка для открытия счёта.

Зарезервировать счёт совершенно бесплатно клиенты могут на сайте банка в разделе Корпоративным клиентам/Расчетно-кассовое обслуживание или по прямой ссылке.