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Клиенты банка «Акцепт» могут зарезервировать расчётный счёт в режиме онлайн
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В Красноярском крае

Клиенты банка «Акцепт» могут зарезервировать расчётный счёт в режиме онлайн

22 ноября 11:15
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С 20 ноября АО «Банк Акцепт» предоставил возможность всем клиентам зарезервировать расчётный счёт на сайте банка в режиме онлайн. Теперь клиенты могут использовать номер счёта при взаиморасчётах с контрагентами ещё до его открытия.

По заявке с сайта может быть зарезервирован рублёвый расчётный счёт коммерческими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые являются резидентами Российской Федерации. Счёт резервируется на 10 рабочих дней, в течение которых клиент должен предоставить полный пакет документов в офис банка для открытия счёта.

Зарезервировать счёт совершенно бесплатно клиенты могут на сайте банка в разделе Корпоративным клиентам/Расчетно-кассовое обслуживание или по прямой ссылке.

Раздел сайта банка «Акцепт» для резервации расчётного счёта

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