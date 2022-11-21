Проспект Мира впервые останется без новогодней иллюминации

Главная улица Красноярска — проспект Мира — этой зимой впервые за много лет останется без традиционной праздничной новогодней иллюминации. Причиной стал затянувшийся ремонт проспекта.

Для решения проблемы мэр города Сергей Ерёмин поручил чиновникам встретиться с владельцами магазинов, кафе, ресторанов на проспекте и договориться об устроении частных праздничных витрин и вывесок. «Рассчитываю, что с поддержкой бизнес-сообщества на главном проспекте города будет создано праздничное освещение как в цивилизованных странах», — подчеркнул глава города.

Отметим, ремонт не единственная причина, по которой проспект лишился новогодней иллюминации. С критикой этого способа украшения города выступали и бывший мэр Эдхам Акбулатов, и главный художник Красноярска, называя иллюминацию «архаичной» и «смешной».

Ремонт проспекта Мира стал одной из самых обсуждаемых проблем Красноярска. Главную улицу города приводили в порядок с лета, однако результат вызывал недоумение жителей: безобразно организованная работа и затянутые сроки, кривые тротуары, сомнительные планировочные решения, отсутствие освещения — новые фонари на проспекте установят с опозданием более чем на два месяца.

Горожане уже шутят, что подрядчики не спешат восстановить нормальное освещение проспекта, чтобы в темноте огрехи ремонта были не столь заметны.

Скандальный ремонт проспекта Мира стал одной из причин отставки бывшего мэра Эдхама Акбулатова.