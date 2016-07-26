Директора Ермаковского детдома уличили в попытке скрыть попытку суицида воспитанницы

Следователи возбудили еще одно уголовное дело о халатности в отношении директора Ермаковского детского дома.

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Как рассказали в краевом следственном управлении СК РФ, во время расследования двух уголовных дел по фактам халатности в детском доме в селе Ермаковское Красноярского края, появилась новая информация. Следователям стало известно, что в ноябре 2017 года 14-летняя воспитанница не выдержала насилия со стороны сверстников и пыталась покончить с собой. Директор учреждения об этом происшествии не поставила в известность правоохранительные органы, хотя обязана была сделать это.

По этому факту следователи возбудили второе уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении директора учреждения. Еще одно дело, по этой же статье, возбудили по факту неисполнения неустановленными сотрудниками Ермаковского детского дома своих обязанностей.

Девочек, которых официально признали потерпевшими по этому делу, временно перевели в Минусинский центр семьи, где им оказывают психологическую помощь. Следователи, вместе с уполномоченным по правам детей в Красноярском крае, побывали в Минусинске и Ермаковском, где пообщались с несовершеннолетними участниками конфликтов.

Помощь в расследовании уголовных дел краевым следователям окажет сотрудник центрального аппарата Следственного комитета. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об отстранении директора учреждения от работы. Ее предлагают содержать на время следствия под домашним арестом.