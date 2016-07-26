Жалоба на драку воспитанниц Ермаковского детского дома привела к двум уголовным делам

Следователи возбудили сразу два уголовных дела по факту халатности в отношении сотрудников и директора Ермаковского детского дома, откуда сбежала избитая сверстниками воспитанница.

15 ноября следователи сообщили, что начали проверку по факту жалобы, поступившей в правоохранительные органы от 15-летней воспитанницы детдома. Девочка убежала из социального учреждения и рассказала нашедшим ее полицейским, что решилась на этот шаг после избиения другими воспитанницами и нежелания персонала принять меры по восстановлению справедливости.

Сегодня следователи рассказали, что драка трех девочек произошла вечером 4 ноября.

«Две несовершеннолетние воспитанницы учреждения в ходе ссоры с 15-летней девочкой нанесли ей множественные удары по лицу и телу, о чем пострадавшая рассказала директору учреждения. Однако последняя в правоохранительные органы о правонарушении не сообщила», — отметили в следственном управлении.

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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников. Во время проверки выяснился еще один факт насилия — воспитанники издевались над 14-летней девочкой и оказывали на нее психологическое давление, а также украли три сотовых телефона, планшетный компьютер, mp3 плеер, флешкарту и электронную книгу. Она тоже пыталась найти управу на агрессоров у директора, но никаких мер не последовало.

Следователи уже успели опросить свидетелей — 13 воспитанников и 8 сотрудников учреждения. При этом стало известно, что директор детдома пыталась уговорить их не давать показания. Во время обыска в кабинете у женщины оперативники нашли документы, подтверждающие ее вину в халатности. Это послужило поводом для возбуждения второго уголовного дела, фигурантом которого стала сама директор. Сейчас следователи ходатайствуют о том, чтобы на период расследования уголовного дела руководителя учреждения отстранили от должности.