Модернизацию теплосетей региона обсудили в рамках Сибирского энергетического форума

В Красноярском крае продолжается работа по модернизации системы теплоснабжения. Ее результаты и перспективы эксперты отрасли обсудили сегодня, 23 ноября, в рамках VIII Сибирского энергетического форума, который проходит в Красноярске в МВДЦ «Сибирь».

Как отметил советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко, не первый год результаты работы подобных площадок передаются в Законодательное собрание для дальнейшего совершенствования действующего законодательства.

Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства реализуется региональным правительством с 2010 года. За счет средств бюджета за семь лет реализованы 24 проекта в области теплоснабжения на общую сумму в 4,8 млрд рублей. Контроль за износом теплосетей позволяет краю из года в год стабильно проходить осенне-зимний период.

«Надо сказать, что износ инженерных сетей водоснабжения и водоотведения значительно выше — по ряду он объектов достигает 70-75%. Мероприятия позволяют нам сдерживать уровень износа теплосетей, но недофинансирование в этой сфере все-таки есть», — уточнил председатель Региональной энергетической комиссии Красноярского края Александр Ананьев.

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Что касается территорий края, то ситуация с теплосетями там гораздо хуже, в том числе — из-за отсутствия высококвалифицированных кадров. Проблемы с теплоснабжением решают путем строительства модульных котельных — такие объекты инфраструктуры уже есть в Лесосибирске, с. Тесь, п. Балахта и с. Запасной Имбеж Партизанского района.

Владимир Перкот, исполнительный директор Краевого инжинирингового центра, в своем докладе затронул вопрос модернизации теплосетей Железногорска и Сосновоборска. По его мнению, для уменьшения издержек и сдерживания тарифов для конечного потребителя для обоих городов необходимо создать единый тепловой узел.

О перспективах развития топливно-энергетического комплекса региона рассказал доктор технических наук и заведующий кафедрой теплотехники и гидрогазодинамики СФУ Владимир Кулагин. По его словам, отрасль требует модернизации и в плане логистики, и в плане регулирования перевозок угля, так как тарифы не пересматривались много лет.

«Необходимо провести комплексную работу по совершенствованию тарифного регулирования перевозок угля железнодорожным транспортом на основе использования цен на уголь в качестве базового параметра тарифа. Неизбежное повышение тарифов должно быть плавным, но опережающим, по сравнению с текущей динамикой», — уточнил Кулагин.

Особое внимание эксперты отрасли уделили вопросу формирования тарифов на теплоэнергию. Анатолий Матюшенко призвал жителей края не верить недавним сообщениям некоторых СМИ о повышении региональных тарифов на тепло в два раза, так как цены формируются в том числе, исходя из возможностей потребителей теплоэнергии.

«Бытует мнение о непрозрачности тарифов в энергетике. Больше всего меня возмутило, когда уважаемый председатель правительства Российской Федерации, выступая на одном из заседаний, сказал: „Ну вот, снова тарифы ЖКХ пододвинули инфляцию нашей страны!“ Слов нет!» — уточнил модератор круглого стола.

Директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова отметила, что до модернизации действующего законодательства крупным предприятиям было невыгодную улучшать собственную экономику и вкладывать деньги в энергосбережение, так как это приводило к необходимости снижать тарифы. Однако мероприятия в сфере теплоэнергетики не окупаются за несколько лет.

«Наша компания была инициатором разработке метода альтернативной котельной и целевой модели рынка тепловой энергии. Работа над законопроектом шла около пяти лет. У тарифов, как вы знаете, всегда одна медаль — каким бы ни был тариф, это всегда много, и всегда все недовольны, даже если этот тариф на самом деле ниже себестоимости», — уточнила спикер.

Завтра, в заключительный день Сибирского энергетического форума, федеральные и региональные эксперты обсудят вопросы экологии в сфере энергообеспечения. Ознакомиться с программой можно по ссылке.