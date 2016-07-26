На обновление ЖКХ и строительство в Красноярском крае направят более 30 млрд рублей

В ближайшие три года на краевые жилищные программы и модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства направят более 30 млрд рублей. 6 октября краевое правительство утвердило отраслевую программу «Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2018-2020 годы», а также другие профильные госпрограммы.

Это программа является доходной и включает в себя перспективы развития сектора экономики и базируется на планах почти 30 предприятий.

В ближайшие три года в крае сохранятся высокие объемы строительных работ и вводимого жилья. Так, объемы ввода в эксплуатацию жилья в регионе составят 1 млн 250 тыс. кв. метров в 2018 году, 1 млн 300 тыс. кв. м. в 2019 году и 1 млн 380 тыс. квадратов в 2020 году.

«По основным показателям развития строительная отрасль края выглядит уверенно, — отметил и.о. министр строительства и ЖКХ региона Николай Глушков. — Небольшое снижение объемов выпуска цемента и кирпича связано с развитием других строительных материалов и технологий. Однако общие объемы отрасли будут только расти — в том числе за счет объектов Универсиады-2019 и Енисейска-400. Немаловажно и то, что мы фиксируем увеличение налоговой базы — 12 % роста в 2020 году по сравнению с базовым 2016-м».

На три года на реализацию государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» направят более 23 млрд рублей. Средства пойдут на повышение надежности работы всех систем жизнеобеспечения, в том числе на капитальный ремонт 25 котельных с заменой оборудования, восстановление 19 скважинных водозаборов и 21 водонапорной башни, реконструкцию, ремонт и капремонт 46,2 км инженерных сетей: тепловых — 8,6 км, водопроводных — 32,3 км, канализационных — 3 км и электрических — 2,3 км.

Кроме того, завершится строительство 6 объектов — очистных сооружений в селе Тасеево, в поселках Березовский и Балахта, котельной в селе Тесь Минусинского района, тепловых сетей и системы водоснабжения в городе Енисейске.

Госпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» направлена на стимулирование жилищного строительства, решение задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, повышение доступности ипотечного кредитования и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. На эти цели в течение трех лет планируется направить более 7,2 млрд рублей.

«Планируется, что до конца 2019 года из аварийного жилья переселят более 1 400 человек, для которых построят или приобретут 21,2 тыс. кв. метров нового жилья. Речь идет о ликвидации ветхих и аварийных домов в Красноярске во время подготовки к проведению Универсиады-2019, а также в Енисейске, где для переселенцев из аварийного будет построен 60-квартирный жилой дом», — отметил Николай Глушков.

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На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан выделено 3 млрд 790 млн рублей. В 2018-2020 годах социальные выплаты выделят 2 247 семьям льготников. Кроме того, более 905 млн рублей направят на обеспечение доступности ипотечного кредитования: к 2020 году государственную помощь по оплате ипотечного займа получат более 3,5 тыс. жителей края.

В регионе по-прежнему будет финансироваться госпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения». Её цель — создание эффективной системы защиты населения от ЧС, предупреждение таких ситуаций, оказание помощи жителям, профилактика правонарушений. Более 2,6 млрд рублей за три года направят на решение этих задач.