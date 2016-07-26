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На обновление ЖКХ и строительство в Красноярском крае направят более 30 млрд рублей
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На обновление ЖКХ и строительство в Красноярском крае направят более 30 млрд рублей

9 октября 13:24
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В ближайшие три года на краевые жилищные программы и модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства направят более 30 млрд рублей. 6 октября краевое правительство утвердило отраслевую программу «Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2018-2020 годы», а также другие профильные госпрограммы.

Это программа является доходной и включает в себя перспективы развития сектора экономики и базируется на планах почти 30 предприятий.

В ближайшие три года в крае сохранятся высокие объемы строительных работ и вводимого жилья. Так, объемы ввода в эксплуатацию жилья в регионе составят 1 млн 250 тыс. кв. метров в 2018 году, 1 млн 300 тыс. кв. м. в 2019 году и 1 млн 380 тыс. квадратов в 2020 году.

«По основным показателям развития строительная отрасль края выглядит уверенно, — отметил и.о. министр строительства и ЖКХ региона Николай Глушков. — Небольшое снижение объемов выпуска цемента и кирпича связано с развитием других строительных материалов и технологий. Однако общие объемы отрасли будут только расти — в том числе за счет объектов Универсиады-2019 и Енисейска-400. Немаловажно и то, что мы фиксируем увеличение налоговой базы — 12 % роста в 2020 году по сравнению с базовым 2016-м».

На три года на реализацию государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» направят более 23 млрд рублей. Средства пойдут на повышение надежности работы всех систем жизнеобеспечения, в том числе на капитальный ремонт 25 котельных с заменой оборудования, восстановление 19 скважинных водозаборов и 21 водонапорной башни, реконструкцию, ремонт и капремонт 46,2 км инженерных сетей: тепловых — 8,6 км, водопроводных — 32,3 км, канализационных — 3 км и электрических — 2,3 км.

Кроме того, завершится строительство 6 объектов — очистных сооружений в селе Тасеево, в поселках Березовский и Балахта, котельной в селе Тесь Минусинского района, тепловых сетей и системы водоснабжения в городе Енисейске.

Госпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» направлена на стимулирование жилищного строительства, решение задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, повышение доступности ипотечного кредитования и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. На эти цели в течение трех лет планируется направить более 7,2 млрд рублей.

«Планируется, что до конца 2019 года из аварийного жилья переселят более 1 400 человек, для которых построят или приобретут 21,2 тыс. кв. метров нового жилья. Речь идет о ликвидации ветхих и аварийных домов в Красноярске во время подготовки к проведению Универсиады-2019, а также в Енисейске, где для переселенцев из аварийного будет построен 60-квартирный жилой дом», — отметил Николай Глушков.

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На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан выделено 3 млрд 790 млн рублей. В 2018-2020 годах социальные выплаты выделят 2 247 семьям льготников. Кроме того, более 905 млн рублей направят на обеспечение доступности ипотечного кредитования: к 2020 году государственную помощь по оплате ипотечного займа получат более 3,5 тыс. жителей края.

В регионе по-прежнему будет финансироваться госпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения». Её цель — создание эффективной системы защиты населения от ЧС, предупреждение таких ситуаций, оказание помощи жителям, профилактика правонарушений. Более 2,6 млрд рублей за три года направят на решение этих задач.

Глушков Николай Сергеевич
Глушков Николай Сергеевич
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

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