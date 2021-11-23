На правобережье «Рено» сбил двух пешеходов на автобусной остановке (видео)

На улице Александра Матросова водитель не справился с управлением и врезался в остановку. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Авария на ул. Александра Матросова в Красноярске произошла сегодня около 11:35. На записи с камеры наблюдения видно, что автомобиль Renault Megane двигался со стороны Предмостной площади. На скользкой дороге машину занесло и отбросило прямо на автобусную остановку.

По предварительным данным, в происшествии пострадало два человека. В ГИБДД подтвердили, что водитель был трезв. Сейчас дорожные полицейские работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства происшествия.

Красноярцы отметили, что на автомобиле установлены шины, соответствующие сезону и предположили, что водителю просто не хватило опыта. «Наверное, передний привод. Сбросил газ, нажал на тормоз и начало заносить. Надо выбирать скорость по состоянию своего авто и дорожной обстановки», — напомнил один из автомобилистов.