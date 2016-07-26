Красноярских водителей за 2 недели оштрафовали на 25 млн рублей

За 2 недели красноярские водители нарушили правила дорожного движения больше 28 тысяч раз. Об этом рассказали в ГИБДД.
За поведением водителей на дорогах следят новые комплексы видеонаблюдения, с 8 ноября они зафиксировали больше 28 тысяч нарушений ПДД. За это красноярским автомобилистам выписали штрафы на общую сумму больше 25 млн рублей.
Материалы по теме
Напомним, новые камеры фиксации появились в Красноярске в начале ноября. Ими оборудовали 25 участков на левобережье города.
Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией, выезд на полосу встречного движения и некоторые другие нарушения ПДД.
Ссылки по теме: