Красноярских водителей за 2 недели оштрафовали на 25 млн рублей

За 2 недели красноярские водители нарушили правила дорожного движения больше 28 тысяч раз. Об этом рассказали в ГИБДД.

За поведением водителей на дорогах следят новые комплексы видеонаблюдения, с 8 ноября они зафиксировали больше 28 тысяч нарушений ПДД. За это красноярским автомобилистам выписали штрафы на общую сумму больше 25 млн рублей.

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Напомним, новые камеры фиксации появились в Красноярске в начале ноября. Ими оборудовали 25 участков на левобережье города.

Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией, выезд на полосу встречного движения и некоторые другие нарушения ПДД.