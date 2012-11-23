В Красноярске иномарка снесла столб и сгорела (видео)

Ночью 22 ноября в Красноярске произошло ДТП, в результате которого сгорел автомобиль. По данным ГИБДД, 30-летний водитель за рулем Subaru Legacy ехал по улице Гусарова, и в районе школы № 99 (улица Юшкова, 8а) не справился с управлением.

Сперва автомобиль врезался в забор, потом — в опору уличного освещения. Столб упал на дорогу и перегородил проезжую часть. Из-за этого движение на улице Гусарова было временно ограничено.

Материалы по теме Во дворе около здания краевого правительства сожгли дорогой автомобиль

Оборванные провода упали на Subaru, из-за чего автомобиль загорелся. В ДТП пострадал водитель, в ГИБДД Newslab.ru рассказали, что его увезли на скорой.

Неизвестно, был ли мужчина трезвым: состояние опьянения установят после обследования. Также в полиции добавили, что он был лишен водительских прав.