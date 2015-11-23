В Красноярске впервые арестовали водителя, за которым пришлось гоняться полиции (видео)

В Красноярске впервые отправили по арест водителя, который отказался остановиться по требованию полиции.

Как пояснили в пресс-службе красноярского полка ДПС, ночью 22 ноября на улице Песочной (Ленинский район) внимание сотрудников дорожной полиции привлек автомобиль Lada Priora. Водителю предложили остановиться, но он проигнорировал требование полицейских и начал убегать. Поймали его лишь на ул. Затонская, причем к погоне пришлось привлечь несколько экипажей ДПС.

22-летний парень пояснил, что убегать начал, так как испугался, что его автомобиль заберут — на машине были установлены номерные знаки с другого автомобиля. Откуда он их взял, еще предстоит выяснить. Сам нарушитель пояснил, что автомобиль вовремя не зарегистрировал, а чужими номерами воспользовался, чтобы не привлекать внимание ГИБДД.

Суд Ленинского района, куда доставили молодого человека, признал его виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции и отправил под административный арест на 5 суток. В пресс-службе отметили, что такое решение суд вынес впервые, до этого за подобные нарушения водителю грозило штраф в размере 500-800 рублей. За управление автомобилем с чужими госномерами владелец Lada на год лишится водительских прав.