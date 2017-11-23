С улиц и дорог Красноярска убрали почти 3 тысячи кубометров снега

За минувшую ночь с улиц и дорог краевого центра вывезли 2 938 кубометров снега, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства администрации Красноярска.

В ночную смену в городе работали 103 единицы дорожной техники. Утром крупногабаритные машины с дорог ушли, чтобы пропустить основной поток транспорта. Комбинированные дорожные машины остались дежурить на участках, где, возможно, потребуется прометание и дополнительная противогололедная обработка.

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С 11 часов в городе ведут дневную уборку 121 единица техники и 119 рабочих, в том числе бригады ручного труда. На дорогах и улицах в основном работает малая техника — боб-кэты, мини-тракторы, а также машины противогололедной обработки. На подсыпку и обработку дорожного покрытия использовали 487 кубометров противогололедных материалов.

В департаменте также напомнили, что сначала снег чистят на магистральных улицах, по которым проходят автобусные маршруты. Также уборка ведется на опасных участках — подъемах, спусках, путепроводах, перекрестках и на участках перед пешеходными переходами.