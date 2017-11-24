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«Припарковался неудачно»: пьяный водитель разбил семь машин во дворе на Урванцева (видео)
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«Припарковался неудачно»: пьяный водитель разбил семь машин во дворе на Урванцева (видео)

24 ноября 10:27
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На улице Урванцева в Красноярске пьяный водитель на Honda разбил 7 автомобилей.

Как сообщили очевидцы происшествия, вчера вечером во дворе дома на ул. Урванцева, 17 (Советский район Красноярска) произошло несколько аварий, в которых повреждения получили 7 машин. Виновником ДТП оказался водитель автомобиля Honda, который, по словам очевидцев, был пьян.

Во дворе пьяный водитель разбил 7 машин

Видео: читатель Newslab.ru (youtube.com/user/favoritik007)

Местные жители пояснили, что иномаркой управлял предприниматель, который ехал к своему павильону. В пресс-службе ГИБДД отметили, что ранее мужчина не имел административных взысканий. Сотрудники полиции оформили дорожное происшествие и сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

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