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«Развернутое пособие»: учебный Ford столкнулся с бетономешалкой
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В Красноярском крае

«Развернутое пособие»: учебный Ford столкнулся с бетономешалкой

23 ноября 14:15
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Под Красноярском на Северном шоссе произошло ДТП с участием учебного автомобиля и бетономешалки. Фотографии с места аварии опубликовали в социальной сети очевидцы.

На кадрах видно, что автомобиль марки Ford получил серьезные повреждения: у него оторвано одно из передних колес и бампер, смят капот. В ГИБДД рассказали, что в аварии получил травмы ученик, который был за рулем учебного автомобиля. Насколько серьезно он пострадал, Newslab.ru в дорожной полиции не уточнили: «В настоящее время нет дополнительной информации, сотрудники работают на месте, выясняют обстоятельства аварии».

В Красноярске учебный автомобиль столкнулся с бетономешалкой
Фото: vk.com/kraschp
За рулем автомобиля Ford находился ученик, он получил травмы.
Фото: vk.com/kraschp
Автомобиль получил серьезные повреждения.
Фото: vk.com/kraschp

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Предварительную причину аварии в ГИБДД также не назвали.

В комментариях красноярцы удивились тому, что учебный автомобиль оказался на дороге вне черты города: «С Северного шоссе выезд на трассу, там запрещено учиться». Некоторые пользователи предположили, что инструктор проводил занятие на личном автомобиле, вне программы автошколы.

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