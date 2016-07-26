«Развернутое пособие»: учебный Ford столкнулся с бетономешалкой

Под Красноярском на Северном шоссе произошло ДТП с участием учебного автомобиля и бетономешалки. Фотографии с места аварии опубликовали в социальной сети очевидцы.

На кадрах видно, что автомобиль марки Ford получил серьезные повреждения: у него оторвано одно из передних колес и бампер, смят капот. В ГИБДД рассказали, что в аварии получил травмы ученик, который был за рулем учебного автомобиля. Насколько серьезно он пострадал, Newslab.ru в дорожной полиции не уточнили: «В настоящее время нет дополнительной информации, сотрудники работают на месте, выясняют обстоятельства аварии».

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Предварительную причину аварии в ГИБДД также не назвали.

В комментариях красноярцы удивились тому, что учебный автомобиль оказался на дороге вне черты города: «С Северного шоссе выезд на трассу, там запрещено учиться». Некоторые пользователи предположили, что инструктор проводил занятие на личном автомобиле, вне программы автошколы.