«Жилфонд» чистит дворы от снега и сосулек

В связи с изменением температуры воздуха специалисты ГУК «Жилфонд» усилили контроль за придомовыми территориями. Рабочие убирают сосульки с крыш домов и проводят подсыпку скользких пешеходных дорожек противогололёдной смесью.

Руководители районных Дирекций и главные инженеры ГУК «Жилфонд» еженедельно проводят внеплановые инспекции для получения объективной информации и контроля состояния жилого фонда.

«Чистка дворов проводится ежедневно сотрудниками, ответственными за содержание придомовой территории, а также привлекается спецтехника. Чистить дворовую территорию от снега, подсыпать дорожки, а также убирать сосульки с крыш жилых домов намного сложнее, если двор заставлен личным автотранспортом», — отметил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

Придомовая территория, которую обязаны убирать от снега управляющие компании, строго определяется границами кадастрового паспорта и топографического плана.

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Если у красноярцев возникли вопросы по содержанию придомовой территории, специалисты «Жилфонда» рекомендуют обратиться в отдел технического надзора за состоянием жилищного фонда: