«Жилфонд» чистит дворы от снега и сосулек

В связи с изменением температуры воздуха специалисты ГУК «Жилфонд» усилили контроль за придомовыми территориями. Рабочие убирают сосульки с крыш домов и проводят подсыпку скользких пешеходных дорожек противогололёдной смесью.
Руководители районных Дирекций и главные инженеры ГУК «Жилфонд» еженедельно проводят внеплановые инспекции для получения объективной информации и контроля состояния жилого фонда.
«Чистка дворов проводится ежедневно сотрудниками, ответственными за содержание придомовой территории, а также привлекается спецтехника. Чистить дворовую территорию от снега, подсыпать дорожки, а также убирать сосульки с крыш жилых домов намного сложнее, если двор заставлен личным автотранспортом», — отметил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.
Придомовая территория, которую обязаны убирать от снега управляющие компании, строго определяется границами кадастрового паспорта и топографического плана.
Если у красноярцев возникли вопросы по содержанию придомовой территории, специалисты «Жилфонда» рекомендуют обратиться в отдел технического надзора за состоянием жилищного фонда:
- Железнодорожный и Центральный районы: (391) 273-08-49;
- Ленинский район: (391) 273-00-44, 273-00-57;
- Кировский район: (391) 275-17-46, 275-17-47;
- Свердловский район: (391) 261-03-55;
- Советский район: (391) 274-89-16;
- Октябрьский район: (391) 274-43-37, 274-43-39.