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«Жилфонд» чистит дворы от снега и сосулек
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«Жилфонд» чистит дворы от снега и сосулек

24 ноября 10:38
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В связи с изменением температуры воздуха специалисты ГУК «Жилфонд» усилили контроль за придомовыми территориями. Рабочие убирают сосульки с крыш домов и проводят подсыпку скользких пешеходных дорожек противогололёдной смесью.

Руководители районных Дирекций и главные инженеры ГУК «Жилфонд» еженедельно проводят внеплановые инспекции для получения объективной информации и контроля состояния жилого фонда.

«Чистка дворов проводится ежедневно сотрудниками, ответственными за содержание придомовой территории, а также привлекается спецтехника. Чистить дворовую территорию от снега, подсыпать дорожки, а также убирать сосульки с крыш жилых домов намного сложнее, если двор заставлен личным автотранспортом», — отметил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

В красноярских дворах чистят снег
Фото: пресс-служба ГУК «Жилфонд»
...и убирают сосульки с крыш
Фото: пресс-служба ГУК «Жилфонд»

Придомовая территория, которую обязаны убирать от снега управляющие компании, строго определяется границами кадастрового паспорта и топографического плана.

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Если у красноярцев возникли вопросы по содержанию придомовой территории, специалисты «Жилфонда» рекомендуют обратиться в отдел технического надзора за состоянием жилищного фонда:

  • Железнодорожный и Центральный районы: (391) 273-08-49;
  • Ленинский район: (391) 273-00-44, 273-00-57;
  • Кировский район: (391) 275-17-46, 275-17-47;
  • Свердловский район: (391) 261-03-55;
  • Советский район: (391) 274-89-16;
  • Октябрьский район: (391) 274-43-37, 274-43-39.

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