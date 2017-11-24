Клиенты банка «Акцепт» могут подключить Интернет-банк в банкомате

АО «Банк Акцепт» предлагает владельцам карты банка возможность подключить Интернет-банк через банкомат. Число пользователей этим удобным дистанционным инструментом в России неуклонно растет.

Услуга на подключение Интернет-банка с помощью банкомата доступна с начала ноября. Это позволит сэкономить время — больше нет необходимости приходить в офис для подачи заявления на доступ к дистанционному управлению картами и счетами.

Для подключения необходимо в меню банкомата выбрать пункт «Интернет-банк, СМС-информирование» и далее «Интернет-банк». Логин для входа в Личный кабинет клиент может распечатать на чеке в банкомате, а пароль для обеспечения безопасности подключения приходит на мобильный телефон.

Напомним, что в Интернет-банке клиент может:

управлять счетами и настройками карты в режиме 24и7

оплачивать услуги ЖКХ, мобильной связи и др.

получать уведомления о задолженности по налогам и штрафам ГИБДД

совершать переводы (внутри банка — бесплатно)

совершать переводы на другие карты банка по номеру телефона

погашать кредиты

открывать вклады с повышенной ставкой

обменивать валюту по выгодному курсу

С подробной информацией об использовании сервиса «Интернет-банк» можно ознакомиться на сайте банка или в Контакт-центре по тел. 8 800 100 2737.

Подключить онлайн-инструмент для управления картой можно в три клика в любом банкомате банка «Акцепт».