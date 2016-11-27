Предприниматели пожаловались президенту России на рост налоговой нагрузки

Четыре предпринимательских объединения решили обратить внимание главы государства Владимира Путина на увеличение налогового бремени бизнеса. Письмо президенту отправили руководители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России».

В своём послании предприниматели указывают, что в 2018 году из-за новых сборов налоговая нагрузка на частный сектор экономики вырастет на 100 миллиардов рублей. И это при том, что в 2014-2018 годах должен действовать мораторий на повышение налогов, введённый президентом.

Кроме того, они обращают внимание на то, что за время действия моратория появилось множество сборов и платежей, которые удивительно похожи на налоги. Вместе с тем уже существующие пошлины постоянно растут.

Письмо предпринимателей комментирует ведущий эксперт в сфере налогового планирования Владимир Туров (Москва):

«Я полностью согласен с коллегами. Особенно странно читать в прогнозах и планах по бюджетной политике на ближайшие 3 года про улучшение инвестиционного климата, когда на деле налоговая нагрузка увеличивается, что имеет абсолютно противоположный эффект. Из инициатив, готовящихся к внедрению, я бы особо выделил эксперимент по прямой уплате НДС в бюджет не поставщиками, а покупателями. Пока что он коснётся лишь лома и отходов цветных и чёрных металлов и сырых шкур. Также налоговики планируют продолжить маркировку товаров, как это уже сделано с лекарствами, лесом и мехами, и окончательно завершить объединение своих автоматических систем (АСК НДС-2, АСК ККТ, базы данных Таможенной службы) в одну большую базу, благодаря которой рынок для них будет совершенно прозрачен. Это поставит крест на любой сомнительной оптимизации налогов: „обналичке“, выводе активов в оффшоры и тому подобных».

Законные методы оптимизации налогов в 2018 году, способы иметь легальную наличность в рамках своего бизнеса, а также приёмы защиты активов красноярские бизнесмены могут узнать на ближайшем семинаре Владимира Турова «Как законно снизить налоги, уйти от обналички и сохранить активы». Семинар пройдёт в Красноярске 5-6 декабря.