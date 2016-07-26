«Оставил на час»: в гибели детей на пожаре в Балахтинском районе могут обвинить их дядю

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей на пожаре в Балахтинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в краевом следственном управлении Следственного комитета.

Пожар в селе Тюльково начался около 23:00 17 ноября. На ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось больше двух часов — потушили огонь лишь в 1:11 18 ноября. В сгоревшем доме пожарные нашли тела двух детей — младшему было 3 года, старшему на год больше.

Материалы по теме Как в Красноярске расследуют причины пожаров Сжигаем улики с экспертами

Сегодня следователи рассказали обстоятельства происшествия. По данным следствия, 29-летняя женщина накануне пожара оставила детей под присмотром своего 37-летнего брата и уехала на работу в поселок Балахта. Вечером мужчина уложил детей спать и ушел в гости, где пробыл около часа. К тому времени, когда мужчина вернулся, дом уже был охвачен огнем и войти в здание было невозможно.

По данным краевого управления МЧС пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания проводки. Окончательный ответ на этот вопрос даст экспертиза. Также специалистам предстоит установить причины смерти детей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сейчас они допрашивают очевидцев происшествия и знакомых семьи.