Красноярцы встретили необычную птицу в подлежащем уничтожению городском лесу (видео)

Красноярцы встретили необычного желтоголового дятла в лесу в районе кампуса СФУ на проспекте Свободный. Этот вид встречается в красноярских лесах реже привычного дятла с красной шапочкой.

Желтоголовый, или как его еще называют, трехпалый дятел занесен в Красную книгу Московской области и еще нескольких регионов России. В Сибири этот вид распространен в таежных лесах и пока не находится под охраной. В Красноярске желтоголового дятла иногда можно увидеть в заповеднике «Столбы» и очень редко — в городе. 24 ноября горожане увидели эту птицу в сосновом лесу возле кампуса СФУ на Свободном.

Этот лес по решению городских властей скоро может быть уничтожен ради высотной застройки.

Вместо зеленой зоны мэрия собирается построить очередные дома. Власти считают необходимым вырубить лес рядом с корпусом библиотеки СФУ и возвести там жилой комплекс на несколько сот квартир. Примечательно, что несколько лет назад чиновники уже покушались именно на этот лес для строительства конгресс-холла вуза. После бурных протестов красноярцев проект пересмотрели и построили конгресс-холл на пустыре неподалеку, не тронув лес.

Высказать свое мнение о грядущих планах застройки Красноярска все желающие смогут во вторник, 28 ноября, в 18:00 в Красноярском городском дворце культуры (пр. Свободный, 48).

Для участия в публичных слушаниях при себе необходимо иметь паспорт. Ознакомиться с проектом вырубки лесов и новой застройки можно на сайте мэрии.

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