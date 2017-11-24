>
>
Красноярцы встретили необычную птицу в подлежащем уничтожению городском лесу (видео)
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

Красноярцы встретили необычную птицу в подлежащем уничтожению городском лесу (видео)

24 ноября 15:14
32

Красноярцы встретили необычного желтоголового дятла в лесу в районе кампуса СФУ на проспекте Свободный. Этот вид встречается в красноярских лесах реже привычного дятла с красной шапочкой.

Желтоголовый, или как его еще называют, трехпалый дятел занесен в Красную книгу Московской области и еще нескольких регионов России. В Сибири этот вид распространен в таежных лесах и пока не находится под охраной. В Красноярске желтоголового дятла иногда можно увидеть в заповеднике «Столбы» и очень редко — в городе. 24 ноября горожане увидели эту птицу в сосновом лесу возле кампуса СФУ на Свободном.

Этот лес по решению городских властей скоро может быть уничтожен ради высотной застройки.

Желтоголовый дятел в красноярском лесу

Видео предоставлено читателем Newslab.ru

Вместо зеленой зоны мэрия собирается построить очередные дома. Власти считают необходимым вырубить лес рядом с корпусом библиотеки СФУ и возвести там жилой комплекс на несколько сот квартир. Примечательно, что несколько лет назад чиновники уже покушались именно на этот лес для строительства конгресс-холла вуза. После бурных протестов красноярцев проект пересмотрели и построили конгресс-холл на пустыре неподалеку, не тронув лес.

Высказать свое мнение о грядущих планах застройки Красноярска все желающие смогут во вторник, 28 ноября, в 18:00 в Красноярском городском дворце культуры (пр. Свободный, 48).

До и после: вот что предлагают власти сделать с лесом вокруг СФУ
До: спутниковый снимок; после: план застройки на сайте мэрии

Для участия в публичных слушаниях при себе необходимо иметь паспорт. Ознакомиться с проектом вырубки лесов и новой застройки можно на сайте мэрии.

Вы можете помочь позвать на слушания как можно больше неравнодушных горожан, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»:

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать