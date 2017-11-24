В Красноярске дали имена новым остановкам и скверам

В Красноярске появилось четыре новых остановки и два новых сквера. Мэр города Сергей Ерёмин накануне подписал постановление о присвоении новых названий городским объектам.

Небольшой сквер, который разбили в прошлом году рядом со зданием Экспедиционного центра Русского географического общества по Сибири (ул. Урванцева, 25), официально получил имя исследователя Арктики и теперь называется «Сквер имени Николая Урванцева».

Именем почетного гражданина Красноярска Анатолия Чмыхало назвали сквер в Железнодорожном районе города — он находится рядом с домом на ул. Белопольского, 2а.

Кроме этого, мэр поручил присвоить имена новым остановкам общественного транспорта в Октябрьском районе на ул. Норильская, в районе Мясокомбината. Так остановка около дома с номером 1д/1 будет называться «Общежитие», около дома № 4 остановку назовут «Детский центр», около дома № 16и пассажиры будут выходить на остановке «Жилой комплекс «Западный», а в районе здания № 31, стр. 6 остановочный пункт назовут в честь улицы — «Улица Норильская».