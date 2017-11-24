Сергей Ерёмин рассказал о создании «семи чудес» Красноярска

Глава города рассказал об изменениях, которые ждут Красноярск в ближайшее время. После совещания, посвященного подготовке к проведению Универсиады 2019 года, Сергей Ерёмин пообещал, что в Красноярске появятся собственные «семь чудес».

Градоначальник пояснил, что на следующий год в Красноярске предстоит провести большую работу, которая позволит городу достойно выглядеть во время студенческих игр. Условно Сергей Ерёмин разделил ее на пять пунктов, которые «четко структурировал» для себя.

При развитии города власти будут обращать внимание на создание «транспортного каркаса» города — создавать новые дороги и приводить в порядок уже имеющиеся. Активно развивающиеся районы, например, Николаевку, мэр пообещал увести «от принципа «а-ля деревня» и подтянуть до уровня современного города.

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Мэр планирует плотно заняться развитием общественных зон на островах Молокова, Отдыха и Татышева. «Там люди смогут гармонично сливаться с энергетикой одновременно города и пригодных объектов», — отметил Сергей Ерёмин. Не оставят без внимания скверы и разные зеленые уголки в самом городе, а также общественные пространства Красноярска. Им «придадут новый облик, сохраняя при этом их историю».

Но самым необычным обещанием главы города стало создание светового архитектурного дизайна города — тех самых «семи чудес», чтобы сделать ночной Красноярск более ярким. Архитектурную подсветку обретут в скором времени два моста — Коммунальный и Вантовый. Восстановят иллюминацию на проспекте Мира, который этот Новый год впервые за долгое время встретит без праздничного освещения. Среди «чудес» нашлось место и для часовни на Караульной горе.

«Один очень серьезный объект — это наша Стрелка, куда входят несколько объектов. Это исторический центр города, пешеходный мост через улицу Карла Маркса, приведение в порядок площади Мира и дальше Вантовый мост с выходом на западную часть Татышева», — рассказал Сергей Ерёмин.

Самым неоднозначным заявлением мэра оказалось обещание «обозначить яркими точками» заповедник Столбы. Глава города заявил, что они хотят постараться осветить скалу Такмак. Предложение о создании парка в районе Гремячей гривы, по словам Сергея Ерёмина, еще прорабатывается.