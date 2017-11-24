Молодой дрифтер катал двух парней на крыше «восьмерки» (видео)

В Красноярске молодой автомобилист ездил по городу с пассажирами на крыше. Полицейские нашли парня по ролику в Интернете.

Группа молодых людей устроила опасное развлечение ночью 22 ноября на улице Калинина. Водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2108 ехал по улице с достаточно высокой скоростью и резко повернул. В это время на крыше машины находились 2 человека.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя, им оказался 22-летний красноярец. Как рассказали Newslab.ru в дорожной полиции, водительский стаж молодого человека составлял всего год. За этот год его 14 раз поймали на нарушении ПДД.

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В этот раз на молодого водителя составили 3 административных протокола: за неправильную перевозку пассажиров, неработающую переднюю фару и отсутствие страхового полиса. Общая сумма штрафов составила 1800 рублей.

Молодой человек не смог внятно объяснить, почему он катал людей на крыше автомобиля.