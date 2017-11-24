В Красноярском крае задержали «ГАЗель» с нелегалами

На трассе Р-255 в Канском районе Красноярского края полицейские остановили микроавтобус, который перевозил нелегалов из ближнего зарубежья. Автомобиль с иностранными гражданами ехал в сторону Красноярска.

Как рассказали Newslab.ru в полиции, пассажирский микроавтобус марки «Газель» остановили на трассе на прошлой неделе, однако информация об инциденте появилась только сегодня, 24 ноября. Автомобиль с людьми был перегружен, им управлял 60-летний водитель из Якутска. В салоне были 11 жителей ближнего зарубежья, 8 из которых находились на территории России нелегально. В полиции уточнили, что владелец автомобиля установил в салоне дополнительные сиденья для пассажиров, что является нарушением.

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Задержанные оказались вахтовиками, они возвращались к себе на родину после работы в Якутии. На нарушителей составили административные протоколы, по решению суда 8 нелегалов покинули страну.

Водителя, который перевозил мигрантов, оштрафовали на 2 тысячи рублей.