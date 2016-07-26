Похищенный красноярский бизнесмен оказался разбойником и бандитом

42-летнего красноярского бизнесмена-строителя могли похитить и убить из-за конфликта коммерческих интересов. Об этом 3 ноября рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по краю Ольга Шаманская.

Об исчезновении мужчины вечером 1 ноября заявила его супруга. В 9 часов вечера он подъехал на личном автомобиле Hyundai Santa Fe к дому по улице Дубровинского, но в квартиру не поднялся. 2 ноября машину нашли в лесу возле села Еловое Емельяновского района. Рядом с ней в костре обнаружили кости неустановленного человека. В настоящее время проводится генетическая экспертиза, которая установит, принадлежат ли эти останки похищенному бизнесмену.

«Также следователи изъяли видео с камеры наружного наблюдения дома, в котором проживал потерпевший. На нем запечатлено, как автомобиль потерпевшего подъехал к дому, вслед за ним подъехала белая Priora, из нее вышли мужчины, которые силой затолкали потерпевшего в его автомобиль. После чего оба автомобиля скрылись», — рассказала Шаманская.

По информации следователей, бизнесмен был неоднократно судим. В последний раз его приговорили к 21 году лишения свободы за совершение нескольких особо тяжких преступлений. Речь идет о разбое и бандитизме.

«Но за примерное поведение его освободили условно-досрочно. И с того момента он, по словам знакомых, встал на путь исправления, вел легальный строительный бизнес. Жена характеризует его только положительно. По одной из версий, которую в настоящее время следствие рассматривает как приоритетную, убийство было совершено из-за конфликта коммерческих интересов. Это связано с его профессиональной деятельностью», — пояснила Шаманская.

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Сегодня в СМИ появилась версия о том, что убийство мужчины может быть связано с деятельностью некой группировки, которая контролирует незаконную торговлю алкоголем в Сибири. Об этом сообщил председатель общественной палаты Красноярска Вячеслав Дюков. Он уверяет, что вместе с пропавшим бизнесменом занимался расследованием деятельности этой группировки и получал от ее представителей угрозы. Но следователи эту версию не подтверждают, однако пообещали проверить ее.

Возможных свидетелей и очевидцев преступления просят незамедлительно позвонить в полицию по телефонам 245-92-75, 245-93-66 либо 02.

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