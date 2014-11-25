На правобережье водитель Nissan вылетел на встречку и умер от травм в больнице (видео)

На правобережье водитель Nissan вылетел на встречку и умер от травм в больнице

На правобережье Красноярска при столкновении трех машин пять человек попали в больницу.

ДТП произошло сегодня около часа ночи на ул. 60 лет Октября, в районе дома № 115 . Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе дорожной полиции, водитель автомобиля Nissan двигался со стороны ул. Александра Матросова в сторону ул. Затонской, но не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Lada Vesta и потом отлетел в Honda.

По словам очевидцев, двух пострадавших в аварии пришлось доставать из покореженной машины спасателям — это девушка на заднем сидении Nissan и водителя этой машины. Еще двое сумели покинуть этот же автомобиль сами.

«В результате ДТП 5 человек пострадали. Водитель Nissan скончался и больнице», — отметили в пресс-службе.

Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, выясняют личности участников ДТП.