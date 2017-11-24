В Енисейске начали готовить праздничные мероприятия на будущий год

Специалисты краевого Минкульта заявили о старте подготовки мероприятий, которые пройдут в 2018 году в одном из старейших городов региона.

По словам специалистов, наиболее ярко самобытность местной культуры характеризуют два праздника. Первый — августовская ярмарка. Яркое и зрелищное мероприятие, которое стало брендом города, проходит в Енисейске более десяти лет. Изюминкой двенадцатой августовской ярмарки стали кулинарные конкурсы — «Енисейская похлёбка» и «Енисейский пирог». Каждый из участников старался удивить жюри и енисейцев разнообразными блюдами сибирской кухни.

В 2013 году августовская ярмарка обрела свой уникальный графический стиль, разработанный красноярскими дизайнерами. По задумке организаторов, он должен способствовать продвижению мероприятия и развитию туризма в Енисейске.

Второе значимое мероприятие Енисейска — Пасхальная ярмарка. Праздник направлен на возрождение духовной культуры и исконных традиций.

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«Основная цель — это, конечно, возрождение духовных традиций на территории не только города Енисейска, но и всего края. Ведь Енисейск своей православной культурой известен далеко за пределами нашего Красноярского края, и сюда стекаются туристы не только с региона, но и с других регионов России», — уточнила Жанна Хмелькова, ведущий специалист по туризму Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Енисейска.

Стоит отметить, что Пасхальная ярмарка включает в себя не только концертную программу и праздничные гуляния. Одновременно с мероприятием проходит цикл благотворительных мероприятий и акций, направленных на помощь пожилым енисейцам, детям-сиротам. Волонтёры посещают больницы, проходят сборы вещей людям, попавшим в трудные жизненные ситуации.