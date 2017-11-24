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В Енисейске состоялась международная археологическая конференция
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В Енисейске состоялась международная археологическая конференция

24 ноября 11:30
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С 7 по 10 ноября 2017 года в городе Енисейске состоялась международная конференция «Культура русских в археологических исследованиях». Мероприятие, посвященное 400-летию Енисейска, стало итогом археологического изучения города — самых масштабных раскопок на территории России.

На конференции были представлены сведения по антропологии и генетике русских, теоретические и методические разработки, результаты охранных мероприятий, междисциплинарных исследований городской культуры и системы жизнеобеспечения.

На протяжении трёх дней в городе работали более 60 специалистов высокой квалификации. Ведущие ученые обсудили результаты и современное состояние исследований в археологии русских и выявили наиболее проблемные области, а также рассмотрели вопросы, касающиеся охраны объектов культурного наследия, обсудили проблемы, связанные с законодательной базой, и предложили пути их решения.

Богатая история Енисейская представляет интерес для археологов со всего мира.
Фото: Министерство культуры Красноярского края
Мероприятие приурочено к 400-летию северного города.
Фото: Министерство культуры Красноярского края
Конференцию посетили около 60 ученых.
Фото: Министерство культуры Красноярского края

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В Енисейске открылась выставка археологических раскопок

Кроме того, участники и гости конференции посетили археологические раскопки и выставку «Енисейск. Ожившее прошлое», где представлены материалы, полученные в ходе археологических исследований с 2013 по 2017 гг.

Город Енисейск — уникальное хранилище исторической памяти. Основанный 1619 году, он долгое время являлся административным и экономическим центром Восточной Сибири. Как отмечают исследователи, этот факт предоставляет широкие возможности для исследований.

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