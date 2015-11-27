Директор ГТРК «Красноярск» стал вице-губернатором

Директор государственной телерадиокомпании «Красноярск» Василий Нелюбин стал заместителем губернатора Красноярского края.

О новом назначении Василий Нелюбин сегодня сообщил своим подчиненным во время утренней планерки. В пресс-службе краевого правительства информацию Newslab.ru подтвердили и пояснили, что исполняющий обязанности губернатора Александр Усс подписал соответствующее распоряжение. Василий Нелюбин уже приступил к новым обязанностям. Известно, что он будет курировать направление информационной политики края.

Информация о возможном назначении появилась еще месяц назад. Но представители пресс-службы и сам Василий Нелюбин ее опровергли. Директор телерадиокомпании тогда пояснил, что ему предложили быть советником губернатора по вопросам масс-медиа. Василий Нелюбин подчеркивал, что должность советника — общественная, и он остается директором ГТРК «Красноярск». Прежний заместитель губернатора по информационной политике Инесса Акентьева ушла в добровольную отставку в начале октября.