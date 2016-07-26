Директор ГТРК «Красноярск» опроверг свой переход на работу в правительство края

Директор государственной телерадиокомпании «Красноярск» Василий Нелюбин опроверг появившуюся информацию о своем назначении на должность заместителя губернатора края по информационной политике. Заявления о назначении нового зама губернатора появились в ряде СМИ со ссылкой на социальные сети.

Как сообщил Newslab.ru сам Василий Нелюбин, ему действительно предложили работу во властных структурах, но в должности советника губернатора по вопросам масс-медиа: «Я принял это приглашение и уже работаю в этом статусе. Это работа на общественных началах, она не оплачивается. Удостоверения или особенных полномочий у меня нет».

Нелюбин отметил, что знаком с врио губернатора Александром Уссом более 20 лет: «Мне показалось естественным, что он обратился ко мне с таким предложением. При этом я считаю за честь, что меня пригласили в команду губернатора, и готов по мере сил и возможности помочь ему, по крайней мере советом». Он подчеркнул, что его переход на должность заместителя губернатора не обсуждался.

Также Василий Нелюбин подчеркнул, что должность советника — общественная, и он остается директором ГТРК «Красноярск»: «Мне очень нравится работать на ГТРК „Красноярск“. Я здесь много лет работаю и многое уже сделал. Я хотел бы остаться на своем рабочем месте».

Прежний заместитель губернатора по информационной политике Инесса Акентьева ушла в добровольную отставку в начале октября.