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Глава города выбрал себе пресс-секретаря
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В Красноярском крае

Глава города выбрал себе пресс-секретаря

21 ноября 16:08
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Представлять главу города Сергея Ерёмина в СМИ будет бывшая пресс-секретарь краевого министерства транспорта Елена Лунёва.

Елена Лунёва
Фото: страница facebook.com Елены Лунёвой

16 ноября стало известно, что пресс-секретарь Эдхама Акбулатова Евгения Цесарская покинула свой пост. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, как и ее руководитель Юлия Овчинникова.

Со вчерашнего дня заместителем начальника управления информационной политики города и пресс-секретарем главы города стала Елена Лунёва. До этого она работала с Сергеем Ерёминым в краевом министерстве транспорта.

Временным руководителем управления информационной политики пока остается Татьяна Лащенко.

Акбулатов Эдхам Шукриевич
Акбулатов Эдхам Шукриевич
Бывший мэр Красноярска

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