Глава города выбрал себе пресс-секретаря

Представлять главу города Сергея Ерёмина в СМИ будет бывшая пресс-секретарь краевого министерства транспорта Елена Лунёва.

16 ноября стало известно, что пресс-секретарь Эдхама Акбулатова Евгения Цесарская покинула свой пост. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, как и ее руководитель Юлия Овчинникова.

Со вчерашнего дня заместителем начальника управления информационной политики города и пресс-секретарем главы города стала Елена Лунёва. До этого она работала с Сергеем Ерёминым в краевом министерстве транспорта.

Временным руководителем управления информационной политики пока остается Татьяна Лащенко.